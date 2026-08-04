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Север Пресс

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В Тарко-Сале строители укладывают асфальт для парковки у детского медцентра

В Тарко-Сале строители укладывают асфальт для парковки у детского медцентра

В Тарко-Сале начали обустраивать вместительную парковку у нового детского медицинского центра. С такой просьбой к губернатору Дмитрию Артюхову северяне обратились во время прошлого «Честного маршрута», рассказали в пресс-службе главы ЯНАО.

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