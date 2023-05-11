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Собаки загрызли мужчину в Иркутской области

Собаки загрызли мужчину в Иркутской области

8 мая в городе Усолье-Сибирское Иркутской области около сторожки овощехранилища обнаружили тело человека с ампутированной рукой и множественными телесными повреждениями.

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