В Краснодаре жители 14 улиц остались без света

В Краснодаре жители 14 улиц остались без светаЖители Прикубанского округа вновь сидят без света. В воскресный день электричество пропало из-за серьезной аварии на 17 улицах - Дзержинского, Жемчужной, Молодежной, Норильской, Петроградской, Скобелевой, Алуштинской, Геологической, Гришина, Палаточной, Раздольной, Ростовском шоссе, Бирюзовой и Яхонтовой.