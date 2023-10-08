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Живая Кубань

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В Краснодаре жители 14 улиц остались без света

В Краснодаре жители 14 улиц остались без света

В Краснодаре жители 14 улиц остались без светаЖители Прикубанского округа вновь сидят без света. В воскресный день электричество пропало из-за серьезной аварии на 17 улицах - Дзержинского, Жемчужной, Молодежной, Норильской, Петроградской, Скобелевой, Алуштинской, Геологической, Гришина, Палаточной, Раздольной, Ростовском шоссе, Бирюзовой и Яхонтовой.

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