Госдеп: Киев получит противопехотные мины в рамках объявленного пакета помощи

В новый пакет американской военной помощи Киеву вошли противопехотные миры, которые не были указаны в перечне передаваемых вооружений, опубликованном министерством обороны США, сообщает глава Госдепа Энтони Блинкен.
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