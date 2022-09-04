Денацифицировать Украину можно с помощью другой идеологии

Ну вот и дождались благодарности. Подростки-беженцы из Мариуполя, проживающие сейчас в Крыму, выложили в Сеть поздравление Украине с Днем независимости, содержащее оскорбления народа России, который их приютил, дал кров, кормит, поит и содержит.