Джон Джонс рассказал, что не пьет алкоголь 60 дней: «Моя семья могла быть разрушена»

Бывший чемпион полутяжелого веса UFC и экс-лидер рейтинга P4P Джон Джонс сообщил, что не употребляет алкоголь уже на протяжении двух месяцев.

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