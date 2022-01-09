«Йос, отстань!» В AlphaTauri рассказали, как поставили на место отца Макса Ферстаппена

«Йос, отстань!» В AlphaTauri рассказали, как поставили на место отца Макса ФерстаппенаRed Bull Content Pool / Getty ImagesМенеджер AlphaTauri Грэм Уотсон поделился воспоминаниями о том, как в середине 2010-х ему пришлось одернуть Йоса Ферстаппена.