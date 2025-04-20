Театр абсурда
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Театр абсурда

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Трамп поставил Россию на счетчик: удастся ли президенту США добиться «прогиба»

Трамп поставил Россию на счетчик: удастся ли президенту США добиться «прогиба»

БлокнотРУ США ожидают получить от России ответ на предложение о прекращении огня «на этой неделе».

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