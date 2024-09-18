Простые салаты из свежей моркови: что приготовить на каждый день

Морковно-апельсиновый салат с мятой и орехами Ингредиенты: 2 средние свежие моркови 2 апельсина 1/4 чашки измельченных орехов (грецкие орехи или миндаль) Свежая мята (по вкусу) 2 столовые ложки оливкового масла 1 столовая ложка свежего сока лимона Соль и перец по вкусу Пошаговое приготовление: Очистите морковь и нарежьте ее тонкой соломкой или натрите на крупной терке.