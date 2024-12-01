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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сергачев подарил ДЮСШ «Нефтехимик» 90 российских клюшек: «Ребята с большой радостью их получили, тем более от Михаила»

Российский защитник «Юты» сделал это ко Всероссийскому дню хоккея, который отмечается 1 декабря. «Мы сегодня вручили эти клюшки нашим воспитанникам, кто стал призером прошлого сезона.

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