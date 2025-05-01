Любая погода хорошая, если есть с кем настроением хорошим делиться. Представляем прогноз на 1 мая в Липецке

Любая погода хорошая, если есть с кем настроением хорошим делиться. Представляем прогноз на 1 мая в ЛипецкеСегодня, 1 мая, небо словно набросило на землю шаль из облаков, скрывая солнце, и температура воздуха составляет +17°C.
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