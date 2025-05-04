В Дубае стартовали продажи Lada Niva Legend. Шейхи смогут купить российский внедорожник за 64 тысячи дирхамов (около 1,5 млн рублей).
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