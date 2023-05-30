Царьград

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В результате атаки дронов на Москву никто серьёзно не пострадал — Собянин

В результате атаки дронов на Москву никто серьёзно не пострадал — Собянин

Глава города отметил, что за медпомощью самостоятельно обратились два человека.Сергей Собянин выступил с официальным заявлением о том, что в результате атаки беспилотников на Москву и Московскую область никто не погиб и не получил серьёзных ранений.

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