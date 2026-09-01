Удар "Ланцета", как заявляется, по ЗРК IRIS-T SLM в окрестностях порта Южный Одесской области. Из-за качества записи и отсутствия объективного контроля достоверно определить цель невозможно, но интересно другое - на кадрах показано, что пуск "Ланцета" осуществлялся на расстояние 196 км прямо из акватории Черного моря.
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