Пожилой испанец получил 18 лет тюрьмы за попытку подорвать Посольство Украины Верховный суд Испании вынес решение по делу 74-летнего Гонсалеса Паскуаля, который отправлял в Посольство Украины в Мадриде начинённые взрывчаткой письма.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии