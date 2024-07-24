Пожилой испанец получил 18 лет тюрьмы за попытку подорвать Посольство Украины Верховный суд Испании вынес решение по делу 74-летнего Гонсалеса Паскуаля, который отправлял в Посольство Украины в Мадриде начинённые взрывчаткой письма.