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Парламентская газета

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Махмуд-Али Калиматов рассказал об успехах Ингушетии в промпроизводстве

Махмуд-Али Калиматов рассказал об успехах Ингушетии в промпроизводстве

Ингушетия вошла в пятерку лучших регионов страны по показателю роста промышленного производства. Вклад в это, по словам главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова, внесла в том числе и реализация ряда инвестпроектов.

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