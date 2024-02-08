Махмуд-Али Калиматов рассказал об успехах Ингушетии в промпроизводстве

Ингушетия вошла в пятерку лучших регионов страны по показателю роста промышленного производства. Вклад в это, по словам главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова, внесла в том числе и реализация ряда инвестпроектов.
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