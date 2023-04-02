Мать в Пензе задушила своего 7-месячного сына в больнице и попала под арест

Пензенский суд арестовал иностранку, которую обвиняют в убийстве своего семимесячного сын. Мать расправилась с грудничком в больнице, где лежала вместе с ним на лечении, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пензенской области 1 апреля, в субботу.