Провинция.ру

137 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Самбур
    хуй дверь откроюРоссиян обяжут вп...
  • Степан Капуста
    "Разгерметизация" естественного или искусственного происхождения?На севере Свердло...
  • Россиянин
    Он наверное не знал, что современным лотерейным играм верить нельзя. По крупному, там выигрывают свои люди. То есть, ...Житель Москвы пох...

Мать в Пензе задушила своего 7-месячного сына в больнице и попала под арест

Мать в Пензе задушила своего 7-месячного сына в больнице и попала под арест

Пензенский суд арестовал иностранку, которую обвиняют в убийстве своего семимесячного сын. Мать расправилась с грудничком в больнице, где лежала вместе с ним на лечении, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пензенской области 1 апреля, в субботу.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх