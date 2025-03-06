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Дуда предложил Европе направить на Украину полицейских и саперов

Дуда предложил Европе направить на Украину полицейских и саперов

Полицейских и саперов, а не миротворцев посоветовал европейцам отправить на Украину по окончании боевых действий президент Польши Анджей Дуда 6 марта на пресс-конференции после переговоров с генсеком НАТО Марком Рютте в Брюсселе.

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