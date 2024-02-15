Минтранс: поезда на ВСМ Москва-Петербург будут ходить раз в 10-15 минут

Министр транспорта РФ Виталий Савельев доложил российскому лидеру Владимиру Путину о реализации проекта строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург в ходе совещания в Верхней Пышме.
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