В Карагандинской области стартует месячник по профилактике туберкулеза

Месячник продлится с 23 февраля по 22 марта и приурочен ко Всемирному дню борьбы с туберкулезом. Жители Карагандинской области смогут пройти обследование на передвижных флюорографических установках, сообщает корреспондент ekaraganda.
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