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Хабиров обвинил главу коллегии судей Башкирии в коррупции

Хабиров обвинил главу коллегии судей Башкирии в коррупции

УФА, 18 сентября, ФедералПресс. Глава Башкирии Радий Хабиров подверг резкой критике председателя Квалификационной коллегии судей республики (ККС) Елену Михадюк, обвинив ее в системном бездействии и коррупционных нарушениях.

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