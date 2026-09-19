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Nasdaq: Here’s What’s Likely Next - Long & Short Term

Nasdaq: Here’s What’s Likely Next - Long & Short Term

Nasdaq: Here’s What’s Likely Next - Long & Short Term E-mini Nasdaq-100 Futures CME_MINI:NQ1! Swing_Trader_Saan In this video, I break down the Nasdaq and explain what I’m watching next, both in the short term and the long term.

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