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Блинкен: народу Ирана «вероятно, стало лучше» после гибели президента Раиси

Блинкен: народу Ирана «вероятно, стало лучше» после гибели президента Раиси

Народу Ирана «вероятно, стало лучше» после гибели президента страны Эбрахима Раиси. Соответствующее заявление сделал руководитель Государственного департамента Соединенных Штатов Энтони Блинкен, пишет Telegram-канал BRIEF.

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Комментарии
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Svetlana Kuzmina
А вот всему миру будет лучше и без США, а тем более без Блинкена. Это точно!
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17 час.
Eduard
Точно!
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17 час.

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