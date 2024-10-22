Председатель Китая Си Цзиньпин прилетел в Казань для участия в саммите БРИКС. В международном аэропорту его встретил Раис Татарстана Рустам Минниханов, премьер-министр РТ Алексей Песошин и мэр Казани Ильсур Метшин.