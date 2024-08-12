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На Крымском мосту 12 августа с утра столпились более 1,1 тысячи машин

На Крымском мосту 12 августа с утра столпились более 1,1 тысячи машин

В сторону Краснодарского края пробка почти в четыре раза меньше.Сегодня с самого утра на Крымском мосту водители автомобилей столкнулись с проблемой проезда из-за большого скопления машин.

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Комментарии
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ИО
Игорь Овчаренко
Кто то специально собирает  транспорт в ожидании прилёта беспилотников. Если небо чистое, то по какой причине задерживать автомашины. Где то засланный казачок
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