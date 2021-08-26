Донбасс Сегодня

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Подозреваемый в убийстве тюменской школьницы дал признательные показания

Тюменец, задержанный по подозрению в убийстве восьмилетней девочки, чье тело на днях было обнаружено на берегу озера Оброчное, признался в содеянном.

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