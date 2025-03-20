Наука ТВ
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Наука ТВ

43 подписчика

Свежие комментарии

  • Модест
    Ундециллион и ду...
  • Вик Норд
    Продолжение охмурения человечества,хотя конечно,каждый может искать своих родственников,и близких среди своего подобия.Как открытие Люси...
  • Максим
    Проблема не в повышении средней на 2 градуса, а максимальной на 10-15! Так вот повышение максимальной температуры про...Изменение климата...

Как делают чипы и где их предел в нанометрах

Как делают чипы и где их предел в нанометрах

Строительные блоки технологий Трудно представить современный мир без микрочипов. Они лежат в основе устройств, которые мы используем для работы, путешествий, поддержания здоровья и развлечений — от автомобилей и смартфонов до МРТ-сканеров, промышленных роботов и дата-центров.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх