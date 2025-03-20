Как делают чипы и где их предел в нанометрах

Строительные блоки технологий Трудно представить современный мир без микрочипов. Они лежат в основе устройств, которые мы используем для работы, путешествий, поддержания здоровья и развлечений — от автомобилей и смартфонов до МРТ-сканеров, промышленных роботов и дата-центров.