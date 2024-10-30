"Газпром" продал офис на юго-западе Москвы за почти 3 млрд рублей

"Газпром" продал собственное офисное здание на юго-западе Москвы за почти 3 млрд рублей. Об этом сообщает телеканал "РБК" со ссылкой на покупателя, связанного с владельцами Барнаульского котельного завода.
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