Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 418 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лариса Галахова
    Гребаные хохлы, что ни зьим, так надкушу! Видно это у них в крови, так не доставайся же ты никому. Лучше все разрушу ...ВСУ обстреляли хр...
  • Евгений Саваровский
    Таких людей надо сажать надолгоУгрожавшего моско...
  • Дмитрий Гурин
    Ну алаверды замучает Финнов. Как говорится всему свое время.......Президент Финлянд...

"Газпром" продал офис на юго-западе Москвы за почти 3 млрд рублей

"Газпром" продал офис на юго-западе Москвы за почти 3 млрд рублей

"Газпром" продал собственное офисное здание на юго-западе Москвы за почти 3 млрд рублей. Об этом сообщает телеканал "РБК" со ссылкой на покупателя, связанного с владельцами Барнаульского котельного завода.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх