Культура и кинематограф вошли в топ самых быстрорастущих отраслей в РФ

Кинематограф и культура стали одними из самых быстрорастущих отраслей в России. Об этом говорится в результатах исследования платформы омниканального маркетинга Calltouch, банка для предпринимателей и предприятий «Точка» и платформы онлайн-рекрутинга hh.
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