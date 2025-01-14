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Царьград

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Эксперт Леонков объяснил, как Россия отнесётся к вводу миротворцев на Украину

Эксперт Леонков объяснил, как Россия отнесётся к вводу миротворцев на Украину

Воинский контингент НАТО, переброшенный на Украину, в Москве расценят как прямую угрозу.Ввод НАТО миротворцев на Украину обернётся серьёзными последствиями.

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