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Русские туристы боятся выходить из отелей в Таиланде: Инфекция валит с ног взрослых и детей

Русские туристы боятся выходить из отелей в Таиланде: Инфекция валит с ног взрослых и детей

У русских туристов в Таиланде - очередная беда. Туристы массово заболевают скарлатиной.В Таиланде "разгулялась" скарлатина, утверждает тг-канал SHOT.

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Комментарии
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Константин Самарин
Ну-да, скарлатина так и косит россиян в Таиланде.. просто ужасные цифры из 1700000 россиян, посетивших за год Таиланд заболел ... десяток. Кто там боится ездить на экскурсии? Многие-ли отказались от путевок? Да, начиная с апреля, и по конец сентября, поток туристов схлынет, но отнюдь не из-за угрозы заболеть, и из-за климатических особенностей Таиланда: начнется сезон муссонов, с его частыми тропическими ливнями, и одуряющей жарой. Так-то, автор, не стоит нести ахинею.
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