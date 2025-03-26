Русские туристы боятся выходить из отелей в Таиланде: Инфекция валит с ног взрослых и детей

Константин Самарин

Ну-да, скарлатина так и косит россиян в Таиланде.. просто ужасные цифры из 1700000 россиян, посетивших за год Таиланд заболел ... десяток. Кто там боится ездить на экскурсии? Многие-ли отказались от путевок? Да, начиная с апреля, и по конец сентября, поток туристов схлынет, но отнюдь не из-за угрозы заболеть, и из-за климатических особенностей Таиланда: начнется сезон муссонов, с его частыми тропическими ливнями, и одуряющей жарой. Так-то, автор, не стоит нести ахинею.