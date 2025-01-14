Москвичи смогут отказаться от бумажных квитанций по оплате ЖКХ

Электронные платежки начнут поступать в личный кабинет со следующего расчетного месяца после подачи заявки на отказ от бумажного ЕПД У жителей Москвы появилась возможность отказаться от единого платежного документа (ЕПД) в бумажном виде и получать его только в электронном формате.