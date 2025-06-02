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Силовики задержали арендаторов склада, где могли собирать вражеские дроны

Силовики задержали арендаторов склада, где могли собирать вражеские дроны

В Челябинске задержаны арендаторы склада, где могли собираться дроны для атак на российские аэродромы.

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