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Маршрутка

Подпишись на канал, мы стараемся и развиваемся для тебя.В тот февральский холодный вечер, вернее даже сказать, в холодную февральскую ночь я мёрз на автобусной остановке на трассе и ждал последнюю 104-ю маршрутку на 23:40, идущую до моего района.

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