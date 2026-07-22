ФК "Иркутск" прекратил участие во Второй лиге из-за финансовых проблем

ФК "Иркутск" объявил о завершении выступлений во Второй лиге из-за финансовых трудностей. Генеральный директор Роман Городничев заявил о вере в лучшее, но клуб не смог обеспечить необходимое финансирование и снять проблему задержек зарплат.
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