Банки могут начать удерживать налог с процентов по вкладам

Правительство предложило изменить порядок уплаты НДФЛ с процентных доходов по банковским вкладам. С 2027 года банки могут получить статус налоговых агентов и самостоятельно удерживать налог непосредственно при выплате процентов клиенту.
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Совсем обнаглели, налоги уплатили с зарплаты, инфляция растёт, т.е. банки прибыль и так получают, а вкладчик только теряет, да ещё потери прибылью называют и тоже налог берут.