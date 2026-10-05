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Царьград

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Банки могут начать удерживать налог с процентов по вкладам

Банки могут начать удерживать налог с процентов по вкладам

Правительство предложило изменить порядок уплаты НДФЛ с процентных доходов по банковским вкладам. С 2027 года банки могут получить статус налоговых агентов и самостоятельно удерживать налог непосредственно при выплате процентов клиенту.

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