Нападающий Милик пропустит Евро-2024 из-за травмы

Игрок получил травму в товарищеском матче против Украины.фото: juventus.com--> Сборная Польши в преддверии Чемпионата Европы лишилась одного из своих форвардов: травму получил Аркадиуш Милик, который теперь будет вынужден будет пропустить турнир.
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