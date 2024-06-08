Нападающий Милик пропустит Евро-2024 из-за травмы

Игрок получил травму в товарищеском матче против Украины.фото: juventus.com--> Сборная Польши в преддверии Чемпионата Европы лишилась одного из своих форвардов: травму получил Аркадиуш Милик, который теперь будет вынужден будет пропустить турнир.