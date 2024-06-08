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Нападающий Милик пропустит Евро-2024 из-за травмы

Нападающий Милик пропустит Евро-2024 из-за травмы

Игрок получил травму в товарищеском матче против Украины.фото: juventus.com--> Сборная Польши в преддверии Чемпионата Европы лишилась одного из своих форвардов: травму получил Аркадиуш Милик, который теперь будет вынужден будет пропустить турнир.

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