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SPLETNIK

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Дмитрий Песков рассказал о переговорах России с Telegram по восстановлению доступа к мессенджеру

Дмитрий Песков рассказал о переговорах России с Telegram по восстановлению доступа к мессенджеру

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, который ранее призывал россиян переключаться на отечественный аналог — мессенджер "Макс", рассказал, что Россия продолжает контакты с мессенджером Павла Дурова Telegram по восстановлению доступа.

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