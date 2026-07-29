Плохое утро - это когда пили все вместе, а на работу только тебе...

Георгий Корнев

Я невероятно удачлив! Однажды сидел в летнем кафе с кофе в маленькой чашке. В кофе нагадила птица. Прямо из под облаков! В чашечку диаметром 7 сантиметров. Конечно удачлив!!! Встал из-за стола и делов то. Могла бы на голову попасть.