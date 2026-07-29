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РЖАКА

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Плохое утро - это когда пили все вместе, а на работу только тебе...

Плохое утро - это когда пили все вместе, а на работу только тебе...

Одна девушка устроилась работать в придорожную забегаловку. На следующее утро возле кафешки остановился здоровенный "Харлей Дэвидсон", и внутрь ввалился огромный косматый, бородатый, вонючий, весь в коже байкер.

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Комментарии
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Георгий Корнев
Я невероятно удачлив! Однажды сидел в летнем кафе с кофе в маленькой чашке. В кофе нагадила птица. Прямо из под облаков! В чашечку диаметром 7 сантиметров. Конечно удачлив!!! Встал из-за стола и делов то. Могла бы на голову попасть.
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