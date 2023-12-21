Попали в замес. Массовое ДТП произошло в Приморье

В Приморье устанавливаются обстоятельства массового ДТП, сообщает PRIMRPESS. Информация об автоаварии с участием пяти автомобилей, произошедшей на 15-м км автодороги Находка – Лазо – Ольга – Кавалерово, поступила в МО МВД России «Партизанский».
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