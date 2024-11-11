favГлавы правительств стран, некогда претендовавших на мировое господство, 11 ноября продемонстрировали полную, абсолютную и всеобъемлющую зависимость от Вашингтона в ключевых […] The post Крайняя степень независимости: ждать, что скажет Трамп appeared first on Медиакратия.
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