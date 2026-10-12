Песков: Путин готов дать указание не наносить удары по Украине в день выборов

Москва допустила паузу в ударах по Украине на день выборов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин готов отдать приказ не наносить удары именно в день голосования.
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