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Посол ФРГ в Киеве усомнилась в юридической силе Будапештского меморандума

Посол ФРГ в Киеве усомнилась в юридической силе Будапештского меморандума

Посол ФРГ на Украине Анка Фельдгузен выразила мнение, что Будапештский меморандум, предусматривающий роль гарантов для ядерных держав в вопросе территориальной целостности украинского государства, не заключает за собой юридических обязательств.

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