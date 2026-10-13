Классика и металл: два российских проекта попали в предварительный список претендентов на «Грэмми»

Российские музыканты заявили о себе на международной арене Сразу два проекта из России вошли в предварительный список претендентов на «Грэмми»: альбом композитора Георгия Жерякова с транскрипциями произведений Баха и новая пластинка петербургской группы «Dominia».
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