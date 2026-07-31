На Алтае осудили трех новосибирцев, устроивших стрельбу по жителям Боровихи

Как выяснило следствие, между жителем села и группой односельчан часто возникали конфликты Три жителя Новосибирской области признаны виновными в хулиганских действиях, в результате которых пострадали жители села Боровиха, сообщает алтайский СК.
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