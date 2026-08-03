«Авраамовы соглашения» и упрямый принц Салман - Дмитрий Седов

США и Саудовская Аравия пришли к соглашению о сотрудничестве в мирном атоме Подписанные в 2020 г. «Соглашения Авраама» являют собой американскую попытку наладить связи ряда арабских стран с Израилем под предлогом того, что все они являются выходцами из «племени Авраамова», а значит, должны крепко дружить.