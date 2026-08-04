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Moonshot готовит IPO с оценкой выше $50 млрд после успеха ИИ-модели Kimi K3, несмотря на обвинения администрации Трампа в упрощении модели Fable от Anthropic

Moonshot готовит IPO с оценкой выше $50 млрд после успеха ИИ-модели Kimi K3, несмотря на обвинения администрации Трампа в упрощении модели Fable от Anthropic

Китайский разработчик рассчитывает привлечь миллиарды долларов на бирже в Гонконге после раунда финансирования на $3,5 млрд, но оказался в центре спора США и КитаяКомпания Moonshot, разработавшая популярную ИИ-модель Kimi K3, готовится к выходу на биржу в Гонконге и рассчитывает получить оценку более $50 млрд.

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