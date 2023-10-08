ДОББЛ, ВПЕРЕД! Цифровая дуэль: игра началась!

DOBBLE GO!, легендарная карточная игра, получает цифровую версию. Amuzo Games, Asmodee Entertainment и Zygomatic Studio объединились, чтобы представить адреналиновую игру, основанную на восприятии, на ваших устройствах Android и iOS под названием DOBBLE GO!.
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