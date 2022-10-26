Военное обозрение

3 231 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Briz Bazelik
    Дааа, видимо "соскучились пшеки", за Русскими "п...лями" и давно  "не обсирались" в "хороших руках"! Похоже во-всём "...Польша вслед за П...
  • nyha
    откуда ждёте современное оружие..??????????????????не надейтесь БРАТАНЫ...Президент Казахст...
  • nyha
    а гдек эти пидарасы жить-то будут..на карте копейка больше их территории..Финская пресса: Ф...

Американский генерал: За время конфликта на Украине в США поняли, что требования по защите от воздушных налётов значительно больше, чем мы думали

Американский генерал: За время конфликта на Украине в США поняли, что требования по защите от воздушных налётов значительно больше, чем мы думали

После начала нанесения массированных ударов российскими ракетами и дронами-камикадзе по объектам энергосистемы Украины в Киеве началась настоящая паника.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх