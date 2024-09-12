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Конкурс «Благоустрой!» поможет раскрыть таланты будущих архитекторов

Конкурс «Благоустрой!» поможет раскрыть таланты будущих архитекторов

Участники конкурса смогут не только реализовать свой творческий потенциал, но и научиться новому.фото: АНО «Национальные приоритеты»--> Национальный проект «Жилье и городская среда» приглашает будущих архитекторов к участию в конкурсе «Благоустрой!» по разработке проектов благоустройства общественных пространств в российских городах.

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