Конкурс «Благоустрой!» поможет раскрыть таланты будущих архитекторов

Участники конкурса смогут не только реализовать свой творческий потенциал, но и научиться новому.фото: АНО «Национальные приоритеты»--> Национальный проект «Жилье и городская среда» приглашает будущих архитекторов к участию в конкурсе «Благоустрой!» по разработке проектов благоустройства общественных пространств в российских городах.
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